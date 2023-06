Vier Jahre sind vergangen seit dem feministischen Streik 2019, den viele junge Schweizer Feministinnen als «ihren ersten» bezeichnen, während ihre Wegbereiterinnen sich stolz an die tatsächliche Premiere im Jahr 1991 zurückerinnern. Trotz Pandemie haben zahlreiche Streikkollektive in den vergangenen Jahren jeweils am 14. Juni für die Gleichstellung aller Geschlechter demonstriert.