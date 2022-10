Gemeindeversammlung soll fünf Millionen Franken für Badi Netstal sprechen

Zudem will die Gemeinde weitere verkehrsberuhigende Massnahmen umsetzen. Dafür soll die Stimmbevölkerung 860’000 Franken bewilligen. In einer ersten Etappe wurden bereits Tempo-30-Zonen in Teilen von Netstal, Glarus und Ennetbühls eingeführt. Wie in der Mitteilung ausgeführt wird, sind die Reaktionen darauf «durchwegs positiv»: Die Sicherheit wurde erhöht und der Lärm an den Strassen nahm ab. In folgenden Quartieren sollen weitere Tempo-30-Zonen eingerichtet werden: