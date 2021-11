Gemeinderat will Winter Games in Chur

Angela Carigiet Fitzgerald (SP) hielt am Donnerstagnachmittag im Churer Gemeinderat fest: «Dieser Anlass ist für die Stadt Chur ein Gewinn in jeder Hinsicht. Im Vordergrund stehen dabei nicht der Spitzensport, sondern die Akzeptanz und die Wertschätzung.» Diese Worte brauchte Carigiet in der Debatte zu einem Verpflichtungskredit für die Durchführung der Special Olympics World Winter Games. Diese sollen vom 6. bis 17. März 2029 in Graubünden über die Bühne gehen.