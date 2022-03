Gemeinderat stärkt dem Stadtbus den Rücken

Bevor es an der Churer Gemeinderatssitzung am Donnerstag an die Traktanden ging, stand der Ukraine-Krieg im Fokus. Gemeinderatspräsident Jean-Pierre Menge begrüsste den Entscheid der Stadtregierung vom Mittwoch, 40'000 Franken an die Glückskette zu überweisen (Ausgabe vom Donnerstag), ehe er um eine Schweigeminute für die Opfer des Ukraine-Kriegs bat.