Brambrüeschbahn-Projekt wird genauer untersucht

Es könnte ein Entscheid mit zeitlichen Folgen sein, welchen der Churer Gemeinderat am Donnerstagnachmittag getroffen hat. Damit rechnet zumindest Stadtpräsident Urs Marti. Er warnte die Legislative, dass die neue Brambrüeschbahn möglicherweise ein Jahr später einsatzbereit sein könnte. Dies sei realistisch, so der FDP-Mann. Aus Winter 2026 könnte also Winter 2027 werden, was die Eröffnung der Direktverbindung nach Brambrüesch angeht.