Kein Prideday an der Stadtschule Chur

Es sollte eine der kürzeren Sitzungen des Churer Gemeinderats werden: Nach gerade mal 85 Minuten waren die Traktanden des Parlaments an diesem Donnerstag durchberaten. Nebst einigen Fragen und Interpellationen war eine Entscheidung des Rats nur in einer Sache gefragt: Soll an der Churer Stadtschule künftig jährlich im Juni mit einem sogenannten Prideday ein Thementag begangen werden, um einen «offenen, respektvollen Umgang mit sexueller Identifikation» zu fördern und «Jugendliche mit non-binärer Geschlechterrolle auf ihrem schwierigen Lebensweg zu unterstützen»?