Gemeinden hatten 2021 mehr Schulden

Die Gemeinden haben laut dem Rating miteinander im Jahr 2021 netto 41,3 Millionen Franken investiert, etwa in Gebäude oder Strassen. Am meisten investiert hat mit 24,6 Millionen Franken die Gemeinde Glarus Nord. Glarus hat netto 6,4 Millionen Franken investiert und Glarus Süd 10,2 Millionen. Von den 41,3 Millionen Franken haben die Gemeinden nur 11,8 Millionen Franken aus eigenen Mitteln finanzieren können. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt damit im Schnitt unter 30 Prozent. Zwischen den Gemeinden bestehen aber markante Unterschiede: Glarus Nord weist einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 38 Prozent auf, die beiden anderen Gemeinden liegen bei rund 14 Prozent. Die Note «ungenügend» erhalten aber alle drei Gemeinden, denn der Zielwert liege bei 80 Prozent, so die Regierung.