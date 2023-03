Davos ergreift Massnahmen gegen WEF-Baustellen

Das zurückliegende Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) ist in Davos in negativer Erinnerung geblieben. Dazu geführt haben nicht etwa Anti-WEF-Demonstrationen, sondern der Aufbau jener von Trittbrettfahrern betriebenen Temporärbauten. Mit diesen Arbeiten, welche auch die Umbauten von teuer vermieteten Ladengeschäften/Restaurants beinhalteten, wurde schon in der Neujahrswoche gestartet. Der Grund: Das WEF begann 2023 kalendarisch bedingt früher als sonst. Das führte dazu, dass die Promenade in Davos Platz während der Ferienzeit einer grossen, lang gezogenen Baustelle glich.