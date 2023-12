Frankreichs Skiorte machen reihenweise dicht

La Sambuy ist ein hübscher Familienskiort mit Blick auf den Mont Blanc. Oder war es zumindest mal. Skifahren gehört in La Sambuy der Vergangenheit an. Der Sessellift und die drei Skilifte werden nächstens abgebaut. «Sie stehen die meiste Zeit still und liegen nur noch unserem Haushalt auf», meint Bürgermeister Jacques Dalex gegenüber der «Südostschweiz». «Der ganze Betrieb spielt ein Jahresdefizit von 500’000 Euro ein, davon entfallen 80’000 Euro auf den Sessellift. Damit muss jetzt Schluss sein.»