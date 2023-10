Die Glarner Landsgemeinde soll (wieder) für Gehörlose übersetzt werden

Mitunterzeichnet und verfasst haben den Brief der Glarner Hörbehinderte Iker Alan, Tanja Krebedünkel vom Gehörlosenbund und Landrat Frederick Hefti (Junge Grüne). Durch eine Übersetzung werde die Landsgemeinde inklusiver und ein systembedingter Nachteil könne ausgebügelt werden. «Einer ganzen Personengruppe kann so die Teilnahme am politischen Prozess ermöglicht werden», schreiben sie in einer Medienmitteilung.