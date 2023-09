Für Chur oder fürs Schaufenster?

In gut einem Monat wird das Big Air Chur der Stadt wieder ein Fest der Superlative bereiten, an dem bis zu 30’000 Besucherinnen zugleich den Auftakt in die FIS-Freestyle-Saison und Konzerte internationaler Musikstars erleben werden. Ganz so, wie es sich die Churer Politik vor vier Jahren vorgenommen hat: Chur soll mit Grossevents in den Bereichen Kultur und Musik auf sich aufmerksam machen.