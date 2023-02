Die Glarner Pendler haben eine neue Vertretung

In den letzten 20 Jahren habe der Pendlerverein auch einiges erreicht. So gehe beispielsweise die Direktverbindung nach Zürich auf den Einsatz des Pendlervereins zurück. Seit November 2022 ist ein neues Vorstandsteam im Verein aktiv. Dieses wolle an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Politik etwas bewegen, frühzeitig informieren und für die zukünftigen Chancen und auch Risiken breit sensibilisieren, heisst es in einer Mitteilung.