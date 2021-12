Forderung nach Ausweitung von 2G spaltet den Rat

Am Mittwochmorgen stand im Parlament, fast traditionsgemäss in diesem Jahr, eine Debatte zum Thema Corona auf dem Programm. Die Diskussion nahm schnell Fahrt auf. Der Churer Mitte-Grossrat und Gastro-Graubünden-Präsident Franz Sepp Caluori richtete sich mit einer Bitte an die Regierung: «Der Kanton soll sich in Bern für stärkere Massnahmen einsetzen.» Die 2-G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) müsse nun dringend auf Bereiche wie etwa die Gastronomie, Hotels und Kinos ausgeweitet werden. «Notfalls soll der Kanton nicht auf den Bund warten und selbst Massnahmen erlassen.