Churer Konsumraum hat ein Zuhause gefunden

Und plötzlich gehts Schlag auf Schlag in Sachen Churer Sucht- und Drogenpolitik: Die Bündner Hauptstadt hat einen Standort für einen überwachten Konsumraum gefunden. In der stadteigenen Liegenschaft an der Sägenstrasse 75 soll eine niederschwellige Kontakt- und Anlaufstelle mitsamt Konsumraum für Suchtkranke entstehen. Das gab die Stadt Chur am Donnerstagmorgen an einer Medienkonferenz im nahe gelegenen «Kulturhaus» bekannt.