Feind der Demokratie

Es liegt in der Natur der Sache, sich ab und an über Politikerinnen aufzuregen. Denn es wird immer so sein, dass es Voten oder Entscheidungen gibt, die man ganz und gar nicht teilt. Diese können nämlich gefühlte oder tatsächliche negative Auswirkungen auf das eigene Leben haben. Themen wie der Klimaschutz, Asylpolitik oder AHV sowie in Graubünden der Wolf sind sehr emotional behaftet.