SVP lanciert Volksinitiative zur Abschaffung der Ruhegehälter

Mi. 15.02.2023 - 14:30

Arbeits- und Fachkräftemangel

Grossrat Jürg Kappeler (GLP, Chur) stellte der Regierung eine Anfrage betreffend Arbeits- und Fachkräftemangel in Graubünden. Aufgrund der demografischen Struktur der Bevölkerung herrscht in Graubünden ein Arbeitskräftemangel, der sich noch verschärfen wird. Seit einiger Zeit befasst sich auch das Wirtschaftsforum Graubünden mit der Thematik. So publizierte es im September einen Bericht «Personal- und Fachkräftemangel in Graubünden: Perspektiven und Massnahmenvorschläge», wobei die Erhöhung der Arbeitsstunden der Bündner Wohnbevölkerung, die Verbesserung des Pendlersaldos sowie die Verbesserung des Wanderungssaldos als sinnvolle Strategien zugrunde gelegt wurden. Als geeignete Massnahmen, welche massgeblich durch den Kanton umgesetzt werden könnten, werden unter anderem vorgeschlagen: Finanzieller Anreize für eine Erwerbstätigkeit im Rentenalter, Verpflichtung der Gemeinden zum Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung, Beschleunigung des Grenzverkehrs, Stärkung der Hochschulen, Nutzung des Potenzials von Studierenden aus Drittstaaten, Unterstützung des Angebots von Graubünden-Benefits für alle Arbeitnehmenden, Paradigmenwechsel im kantonalen Standortmarketing oder Vorantreiben von E-Government in der öffentlichen Verwaltung.

Kappeler wollte von der Regierung wissen, welche Vorschläge in welchem Zeitrahmen weiterverfolgt werden, weshalb Vorschläge nicht weiterbearbeitet werden und welche weiteren Vorschläge betreffend Arbeits- und Fachkräftemangel in welchem Zeitrahmen bearbeitet werden.

In ihrer Antwort schreibt die Regierung, dass sie das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel als zentrale Herausforderung für den Kanton erkannt und im Regierungsprogramm 2021 bis 2024 abgebildet hat. Die Regierung ist sich bewusst, dass die Linderung des Arbeits- und Fachkräftemangels eine langfristige und komplexe Herausforderung darstellt, welche nur durch gemeinsame Anstrengungen aller Anspruchsgruppen gemeistert werden kann. Entsprechend hat der Kanton im Rahmen der definierten Entwicklungsschwerpunkte eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um einen Beitrag zur Linderung des Arbeits- und Fachkräftemangels in Graubünden zu leisten. Den Auftrag der SP-Fraktion betreffend eine Fachkräfte-Initiative für Graubünden hat der Grosse Rat in der Aprilsession 2022 abgelehnt.

Die Regierung hat die Studie des Wirtschaftsforums Graubünden zur Kenntnis genommen. Die Erkenntnisse des Berichts bestärken die Regierung darin, die Zielsetzungen und Massnahmen gemäss Regierungsprogramm weiter voranzutreiben. Zudem hat sie verschiedene Massnahmen eingeleitet oder bereits umgesetzt. Die Linderung des Arbeits- und Fachkräftemangels ist eine Verbundaufgabe, welche langfristig und durch alle Anspruchsgruppen anzugehen ist. Die Regierung wird dieses Thema auch im Rahmen der Erarbeitung des Regierungsprogramms 2025 bis 2028 prüfen und wo angezeigt berücksichtigen.