Nach dem Wolf gehts dem Parlament um Eishockey

Di. 14.02.2023 - 14:39

Regierung fordert eine gewisse Grösse bei Deponien und Materialabbau

Weiter geht es mit einer Anfrage von Grossrat Gian Derungs (Mitte, Lumbrein) betreffend Hürden für Deponien und Materialabbau. In seiner Heimatgemeinde Lumnezia scheint es ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, neue Bewilligungen für Deponien oder Materialabbau zu erwirken, schreibt Derungs. Die Deponie respektive das Materialablagerungsgebiet bei Porclas geht dem Ende zu und eine Bewilligung für die Erweiterung scheint ein aussichtsloses Unterfangen zu sein. Das gleiche gilt für die beiden Materialentnahmen im Glenner, Plaun Tgiern bei Vrin und Glennerbrücke bei Surin. In Vrin wird noch eine letztmalige Abbaubewilligung für fünf Jahre erteilt, in Surin gar nicht mehr.

Deshalb muss Material ins Lugnez gefahren werden und Deponiematerial muss vom Lugnez in andere Gegenden gefahren werden. Dieser Umstand führt zu vermehrten Transportfahrten, was weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll ist. Für die Bauherren verteuert sich der Bau, für das Klima verschlechtert sich die CO 2 -Bilanz und den Grundeigentümern entgehen Einnahmen.

Die Regierung verweist in ihrer Antwort auf die gesetzlichen Anforderungen für den Materialabbau und für die Deponierung, die im Bundesrecht geregelt sind: Darüber hinaus sind durch die Behörden die Vorgaben in der Richtplanung sowie in der Nutzungsplanung zu beachten. Die bundesrechtlichen Vorgaben werden im Kanton Graubünden unter Wahrung des grösstmöglichen Handlungsspielraums umgesetzt: Es werden keine über das Bundesrecht hinausgehenden Anforderungen gestellt und die möglichen Handlungsspielräume jeweils zu Gunsten der Nutzungsinteressen ausgenutzt. Die Region Surselva hat in ihrem regionalen Richtplan vier Subregionen festgelegt, wobei das Lugnez der Subregion Ilanz–Flims–Lugnez–Vals zugeordnet wird. Gemäss den bundesrechtlichen Vorgaben darf eine Abbaubewilligung in Fliessgewässern nicht erteilt werden, wenn man dem Fliessgewässer langfristig mehr Geschiebe entnimmt als natürlicherweise zugeführt wird.

Konkret antwortet die Regierung auf Fragen aus der Anfrage wie folgt: Die geforderte Dezentralisierung wird in der behördenverbindlichen Richtplanung bereits berücksichtigt und in der kantonalen Bewilligungspraxis umgesetzt. Die Regierung führte in ihrer Genehmigung zum Richtplan der Region Surselva aus, dass der Materialablagerungsbedarf aus der Gemeinde Lumnezia in den Abbaugebieten im Raum Ilanz abgedeckt werden kann. Es muss deshalb eine Verwertung des Aushubmaterials im Raum Ilanz/Glion angestrebt werden, was angesichts der Umfahrung Ilanz/Glion verkehrstechnisch vertretbar ist. Zudem liegt die Deponie Porclas in einem rutschungsgefährdeten Gebiet und die nächstgelegene Deponie mit genügend Kapazität liegt in einer Entfernung von unter zehn Kilometern. Die konkreten Gründe für die kurz- beziehungsweise mittelfristige Einstellung der beiden Materialentnahmen aus dem Glenner sind das Geschiebedefizit des Glenners und für die Entnahmestelle an der Glennerbrücke bei Surin der Umstand, dass diese Entnahmestelle innerhalb der Aue Surin-Lumbrein von nationaler Bedeutung liegt. Und weiter schreibt die Regierung, dass kleinere Anlagen Anforderungen wie das Schliessen von Stoffkreisläufen, Know-how, eine hohe Professionalisierung nicht erfüllen.