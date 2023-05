SVP tut sich schwer im Umgang mit Fake News

Es ist ein Sammelsurium an Schreckensszenarien, Verschwörungstheorien und Falschaussagen rund um das Klimaschutzgesetz, über das am 18. Juni abgestimmt wird: «Das Klimagesetz ist in Wahrheit ein Verarmungs- und Verbotsgesetz», «Autofahren können nur noch reich», «wir werden frieren», «kaum messbare Wirkung» des von Menschen erzeugten CO₂ in der Atmosphäre, «amerikanische Milliardäre» betreiben Panikmache, die Erderwärmung «stellt überhaupt keine Bedrohung dar», sondern fördere die Nahrungsproduktion …