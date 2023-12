Der Kampf für Bargeld ist in ­einigen Ländern ein beliebtes politisches Thema. Die österreichische Kanzlerpartei ÖVP etwa versprach schon im Wahlkampf 2019, das Recht auf Bargeld in die Verfassung zu schreiben, und gräbt 2023 das nicht gehaltene Versprechen wieder aus. Grund genug, im vermutlich cashlessesten Land der Welt vorbeizuschauen – in Schweden.