Dem Bauchef der Stadt laufen Mitarbeitende davon

In der Bau- und Immobilienbranche der Stadt ist sie seit Längerem ein grosses Thema: die Personalsituation im Ressort Bau, Liegenschaften von Rapperswil-Jona. Wer bauen will, braucht laut Insidern viel Geduld. Spätestens wenn es bei einem Bauprojekt eine Einsprache gebe, harze es gewaltig, sagt eine gut vernetzte Quelle. Am Freitag hat die Stadt auf die brodelnde Gerüchteküche mit einer Medienmitteilung reagiert. Darin gibt die Stadt unumwunden zu, dass «die Personalfluktuation zurzeit aussergewöhnlich hoch ist».