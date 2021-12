Erster Gastrobetrieb führt die 2G-Regel ein

Der Bundesrat hat die Schraube bei den Corona-Massnahmen wieder stärker angezogen. Seit Montag muss unter anderem in Restaurants, Bars und Klubs eine Maske getragen und im Sitzen konsumiert werden. Doch lassen die Lokale nur noch Geimpfte und Genesene herein, entfällt die Masken- und Sitzpflicht. Eine solche freiwillige 2G-Regel gilt seit dieser Woche im «Route 66» in Glarus. Die Bar übernimmt damit eine Vorreiterrolle im Kanton.