Erste Ansprache vor neuem Parlament

Beginnt im Bündner Parlament eine neue Amtsperiode – also eine Legis­latur –, dann eröffnet jeweils jenes Ratsmitglied die Session, das am längsten im Rat sitzt. Deshalb hat die Rhäzünser SP-Grossrätin Beatrice Baselgia-Brunner am Mittwoch die August­session eröffnet. Sie habe nicht vorgehabt, einmal als Alterspräsidentin zu amten, sagte Baselgia in ihrer Rede.