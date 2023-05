Davos verzeichnet einen hohen Ertragsüberschuss

Die finanzielle Situation der Gemeinde Davos ist in einer soliden Verfassung. In der Erfolgsrechnung 2022 resultiert ein Ertragsüberschuss von 23,91 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtertrag von 139,85 Millionen Franken und Totalausgaben in Höhe von 115,94 Millionen Franken. «Wir können ein sehr gutes Ergebnis präsentieren, Davos hat die Covid-Situation sehr, sehr gut gemeistert», sagte der Davoser Landammann Philipp Wilhelm (SP) am Donnerstag an einer Medienorientierung zur Jahresrechnung 2022.