Arztpraxis für Geflüchtete soll die Hausärzte entlasten

Geflüchtete sollen neu eine eigene medizinische Anlaufstelle bekommen. Dies hat der Kanton am Donnerstag mitgeteilt. Der Glarner Kantonsarzt Jörg Allmendiger erklärt: «Im Kanton Glarus gibt es zu viele Patientinnen und Patienten für die wenigen Hausärzte. Die Ärzte sind überlastet, weil seit dem Ukrainekrieg so viele Geflüchtete neu dazugekommen sind.» Auch die kantonale Asylbetreuung sei an ihre Grenzen gekommen. Arzttermine für Geflüchtete zu finden, sei nicht so einfach, so Allmendinger.