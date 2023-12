Enorm viel Geld

Direktzahlungen stehen immer wieder in der Kritik. Es werde generell zu viel Geld ausbezahlt. Der Staat würde Fehlanreize liefern ​… die Mängelliste kann endlos verlängert werden. Das Problem an der Geschichte – die meisten Konsumentinnen und Konsumenten haben keine Ahnung, worum es bei der Kritik an den Direktzahlungen geht. Sie wissen zwar, dass der Staat den landwirtschaftlichen Betrieben sehr viel Geld pro Jahr auszahlt. Insgesamt 2,8 Milliarden Franken. Bündner Bauern erhalten rund 220 ​Millionen Franken.