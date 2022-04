Energiepolitik ist die grösste Herausforderung

Wer sitzt in den nächsten vier Jahren in der Bündner Regierung? Und wie gross sind die Sitzverschiebungen im Bündner Parlament nach den Wahlen am 15. Mai? Das waren die Kernfragen der Wahlbefragung, welche das Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag von Somedia und Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) durchgeführt hat. Das Team um den Politikwissenschafter Michael Hermann hat die Teilnehmenden der Umfrage aber noch detaillierter befragt.