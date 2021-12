Energiegesetz soll schon wieder revidiert werden

Gerade erst per Januar 2021 wurde die Teilrevision des Bündner Energiegesetzes (BEG) in Kraft gesetzt. Ein knappes Jahr später soll der Erlass erneut wieder angepasst werden. So wollen es 86 der total 120 Vertreterinnen und Vertreter des Grossen Rates. Sie reichten in der letzten Session einen vom Davoser SP-Grossrat Philipp Wilhelm initiierten Auftrag ein. Der Vorstoss soll die Förderung von Wärmeverbundnetzen vereinfachen.