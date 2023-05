Kot von Kühen liefert Energie – allerdings zu wenig

Es klingt verlockend und nach viel Potenzial: Die rund 40’000 Grossvieheinheiten (GVE), die in Graubünden gehalten werden, könnten 50 bis 150 Millionen Kilowatt Biogas liefern pro Jahr – allein durch ihre Ausscheidungen. Das schreibt Mitte-Grossrat Rico Lamprecht (Val Müstair) in einer Anfrage an die Regierung. Unterschrieben haben den Vorstoss 65 Ratsmitglieder, eingereicht wurde er in der Februarsession. «Biogas ist sehr gut geeignet, um Heizungen und Motoren zu betreiben», so Lamprecht.