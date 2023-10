Wahlbeteiligung zeigt: Die Arbeit der Bündner Parteien ist noch nicht getan

Am Sonntag in einer Woche ist klar, wer in der neuen Legislatur den Kanton Graubünden im National- und Ständerat vertritt. Während im Ständerat aller Wahrscheinlichkeit nach der Status quo mit Martin Schmid (FDP) und Stefan Engler (Die Mitte) bestehen bleibt, scheinen im Nationalratswahlkampf nur die Sitze von Jon Pult (SP), Magdalena Martullo-Blocher (SVP) und Martin Candinas (Die Mitte) klar verteilt. Bei den letzten beiden Sitzen kann gut eine Woche vor den Wahlen noch viel passieren.