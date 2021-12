Elektronische Fussfesseln sollen künftig Gewalttäter überführen

Beim Wort «Fussfessel» denken wahrscheinlich viele an Szenen amerikanischer Actionfilme, in denen Straftäter schrillen Alarm auslösen, sobald sie sich über ihre gesetzten Grenzen wegbewegen. Innert weniger Minuten, meist schon in der nächsten Szene, stehen bewaffnete Polizisten bereit, um den «Flüchtling» zu überwältigen.