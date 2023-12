Bündner Gemeinden wollen wegen Wohnungsnot beim Bund vorpreschen – Bundesparlamentarier signalisieren Unterstützung

In den Bündner Berggebieten fehlen aktuell zwischen 1000 und 2500 Wohnungen – in ganz Graubünden bis zu 3500 Wohnungen. Zu diesem Schluss war die Denkfabrik Wirtschaftsforum Graubünden in einer Auslegeordnung gekommen. Die fehlenden Wohnungen treiben auch die Immobilienpreise sowie die Mieten für die Bündnerinnen und Bündner in die Höhe – das Thema betrifft somit die Bevölkerung direkt.