Eduard Blumer sitzt mit 24  Jahren im Landrat und mit 29 bereits im «Stöckli»

Eduard Blumer prägte den Kanton Glarus über Jahrzehnte. Hansruedi Mazzolini hat in seinem lesenswerten Buch «Eduard Blumer (1848-1925) – ein Glarner Landammann», erschienenen 2015 im Selbstverlag, nicht nur Auszüge aus dem Tagebuch des elfjährigen Blumers abgedruckt, sondern aufgezeigt, wie der Thoner Fabrikantensohn mässig erfolgreich seine durch den Abschwung der Textilindustrie getroffene Fabrik im Wyden betrieb und als Experte in Handelsfragen den Bundesrat an Konferenzen vertrat. Blumer, der als junger Student 1867 Dichter werden wollte und wie Mazzolini schreibt aufgrund der Schwierigkeiten seiner Fabrik und familiärer Probleme ein tragischer Held gewesen sei, blieb vor allem als grosser Politiker in Erinnerung, der in der erhaltenen Korrespondenz mit Ratsschreiber Balz Trümpy und in seinen Reden die Kraft des Wortes zu nutzen wusste. Es mutet heute, wo das Amt des Landammanns im Turnus wechselt eigentümlich an, dass ein Mann 38 Jahre lang unserer Regierung vorstehen konnte.