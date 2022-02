Eine staulastige Session kündigt sich an

Den FDP-Grossrat Leonhard Kunz aus Fläsch beschäftigen zwei Aspekte der Nationalstrasse A13. Einerseits ist es der Lärm, und andererseits sind es die Staus. «Die Problematik vom starken Verkehrsaufkommen ist ja bereits ein heiss diskutiertes Thema in den Regionen Bündner Rheintal bis Domleschg und Vorderprättigau», hält er in einer Anfrage an die Regierung fest. Weil sich der Verkehr erst in Sargans Richtung Norden beziehungsweise Westen aufteile, sei die A13 zwischen Landquart und Sargans besonders stark vom touristischen Rückreiseverkehr betroffen.