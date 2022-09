Eine Gemeinde sucht den Neuanfang

Vor den Wahlen in Zizers am 25. September sind sich die drei Kandidaten für die Nachfolge von Gemeindepräsident Peter Lang in vielen Punkten einig. Unisono wollen sie dafür eintreten, dass wieder Sachpolitik statt persönlicher Anfeindungen die Politik prägen, Kompromisse statt Grabenkämpfe, Transparenz statt Geheimniskrämerei. Kurzum: Das Dorf soll wieder zur Ruhe kommen – und dadurch auch wieder in die Lage finden, die anstehenden Herausforderungen anzupacken. Und derer gibt es viele. Per 1. Januar kommenden Jahres wird in Zizers die Einführung des Geschäftsleitungsmodells abgeschlossen.