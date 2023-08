So aktiv waren die Bündner Nationalratsmitglieder in Bundesbern

Nur noch die Herbstsession fällt in die vierjährige Amtsperiode des alten Nationalrats. Danach werden die Karten neu gemischt. Am 22. Oktober wird die Grosse Kammer neu bestellt. Die Redaktion hat unter die Lupe genommen, wie die einzelnen Bündner Nationalratsmitglieder sich in Bundesbern eingebracht haben und was es sonst noch über die aktuellen Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber zu wissen gibt. Die Daten dazu stammen von der offiziellen Parlaments-Website.