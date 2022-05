Ein Waldbrand wird für einen Mann teuer

Am Abend des 14. Januar 2020 hat oberhalb von Mollis in der Rüfi der Wald gebrannt. Weil die Feuerwehr im steilen Gelände nicht löschen konnte, mussten zwei Helikopter aufgeboten werden. Jetzt ist klar, was den Brand ausgelöst hat.

Die Glarner Staatsanwaltschaft bestraft einen heute 33-jährigen Mann per Strafbefehl, weil er den Brand ausgelöst hat.

Der Mann habe am Nachmittag im Gelände «Holzstücke von Fichten» verbrannt. Man kann vermuten, dass er das nach dem Holzen getan hat.