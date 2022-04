Ein knappes Ja zur Tempo-30-Zone

Am Anfang stand ein Gesuch von Anwohnern der Churer Salvatorenstrasse vom Herbst 2019; im vergangenen Dezember nahm sich auch SP-Gemeinderat Jean-Pierre Menge in einem Auftrag der Sache an und forderte eine umgehende Umsetzung der gewünschten Tempo-30-Zone. An diesem Donnerstag schliesslich oblag es nun dem Churer Gemeinderat, über den Umsetzungsvorschlag des Stadtrates zu befinden. Dieser sah vor, im Teilbereich Salvatorenstrasse 56 bis nach der Einmündung Bolettastrasse sowie in der Bündtestrasse und der Bolettastrasse eine Tempo-30-Zone einzurichten.