Ein kleines Nachwahlgeplänkel

Nach der Wahl ist nach der Wahl. Spätestens, wenn die dreitägige Beschwerdefrist nach Publikation im Amtsblatt verstrichen ist: Wer gewählt ist, ist gewählt. Auch wenn dabei offenbar nicht alles streng nach dem Buchstaben des Gesetzes verlaufen ist. So auch im Falle der Grossratswahl vom 15. Mai. In der Folge hat diese Zeitung ein Leserbrief aus Sagogn erreicht: Das Wahlprozedere sei in der Gemeinde «überstrapaziert» worden, indem «ein Mitglied des Gemeindevorstandes, welches zugleich für ein Grossratsmandat kandidiert hat, als Stimmenzähler zum Einsatz gelangt ist», so der Vorwurf.