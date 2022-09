Ein Ja soll in die Urne – für die Tiere und für die Umwelt

Auf dem Hof Clavadetscher in Malans, mitten im Auslaufgehege der Bruderhähne (das sind männliche Küken aus der Legehennenbrüterei, die aufgezogen werden), präsentierte das Ja-Komitee zur Massentierhaltungs-initiative an diesem Freitag seine Argumente. Die Gegner der Initiative hatten ihre Ansichten zur Initiative, über die das Schweizer Stimmvolk am 25. September entscheiden wird, bereits vor einer Woche mitgeteilt.