Ein Grammy für Chur

Man kennt sie, die Geschichten von den bescheidenen Anfängen der legendären Bands. The Quarrymen probten im engen Reihenhaus der Eltern von George Harrison in Liverpool und wurden – die Beatles. In London hörte ein Grafikstudent mit Namen Farrokh Bulsara in seinem College die Gruppe Smile spielen. Er wurde zu Freddy Mercury und die Band – Queen. In der Schweiz sind die Luftschutzbunker der Gebärbauch so ziemlich aller Rock- und Rapstars, die das Land hervorgebracht hat.