Ein Fünftel aller Grossratssitze wird frei

In genau vier Monaten finden in Graubünden Grossratswahlen statt. Aufgrund des neuen Wahlsystems (siehe Kasten) versuchen die Parteien, so viele Kandidierende wie möglich aufzustellen. Denn jede Stimme für eine Person ist wichtig für die Berechnung der kantonalen Parteistärke. Besonders gefragt – das hat sich im Vergleich zu früheren Wahlen nicht geändert – sind aber bisherige Grossrätinnen und Grossräte. Diese bringen häufig die meisten Stimmen. Einige amtierende Ratsmitglieder liessen sich wohl auch deshalb noch einmal dazu überreden, zu den Wahlen anzutreten.