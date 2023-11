Neunjährige lanciert Initiative: Die Kinder von Trun wollen mehr Bewegung auf dem Schulhausplatz

Asphaltiert liegt er da, der Schulhausplatz von Trun, im oberen Bereich auf drei Seiten eingefasst von den Schulgebäuden. Nach unten, zur Strasse hin, von einem metallenen Geländer abgegrenzt. In der Mitte, neben dem Wasserbecken mit den Steinkugeln, sammelt sich der Regen an diesem tristen Herbsttag in grossen Pfützen. Ein Baum, noch zu klein, um im Sommer Schatten zu spenden, steht in der Mitte, weitere Bäume am Rand des Platzes. Auf einer kleinen Wiese am Rand ein Tischtennistisch.