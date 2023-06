Die SVP gewinnt die Klima-Abstimmung im Glarnerland im Alleingang

Einmal mehr erweist es sich als wahr, dass Abstimmungen an der Landsgemeinde und Abstimmungen an der Urne über eidgenössische Vorlagen zwei Paar Schuhe sind. So hat die Glarner Klimabewegung an den Landsgemeinden der beiden vorangegangenen Jahre mit dem Verbot der Öl- und Gasheizungen und mit der Aufnahme des Klimaschutzes in die Kantonsverfassung Erfolge feiern können.