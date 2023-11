In einigen Gemeinden Graubündens kann bald elektronisch abgestimmt werden

Mit der Bewilligung des Bundesrates kann Graubünden nun mit Versuchen starten. In einer ersten Phase können sich die Stimmberechtigten von sechs Pilotgemeinden für die elektronische Stimmabgabe anmelden. Es handelt sich um Domat/Ems, Landquart, Lumnezia, Pontresina, Poschiavo und Safiental. Gemäss einer Mitteilung des Bundes möchte der Kanton bis zu 12’000 Stimmberechtigten die Abstimmung auf diesem Weg am 3. März ermöglichen. Dies allerdings erst in fünf der sechs Pilotgemeinden. Landquart folgt aus terminlichen und organisatorischen Gründen etwas später ab der Abstimmung vom 9. Juni.

Am 3. März werden national sogleich zwei gewichtige Themen zur Abstimmung gebracht. Es wird über die Initiative für eine 13. AHV-Rente und die Renteninitiative befunden. Diese will eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters um zwei Monate pro Jahr, sodass ein Rentenalter 66 bis 2032 und damit eine schrittweise Angleichung an die Lebenserwartung erreicht wird.