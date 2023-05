Durchschnitt zählt

Alt Bundesrichter Giusep Nay veröffentlichte am 26. Januar 2021 in der «Engadiner Post» einen Leserbrief, in dem er die wiederholte Polizeigewalt im Falle Adam Quadroni verurteilte. In diesem Zusammenhang schrieb er auch über einen Regionalrichter, ohne dessen Namen zu ­nennen. Dieser reichte trotzdem Strafanzeige ein. Er sah es als gegeben, dass durchschnittliche ­Leserinnen und durchschnittliche Leser auch ohne Namen wissen, um wen es sich beim Regional­richter handelt und zudem der Eindruck entstanden sei, dass er die Polizeiaktionen veranlasst habe.