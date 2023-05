Dunkle Zeit, höchste Zeit

Graubünden will genau hinschauen. Die Regierung ist bereit, zwei Vorstösse aus dem Grossen Rat entgegenzunehmen. In beiden geht es um die Zeit des Nationalsozialismus im Kanton. Die Regierung will nun abklären lassen, wo im Hinblick auf die dunkle Zeit des Dritten Reiches noch Wissenslücken aus Bündner Sicht bestehen und diese danach von Historikerinnen und Historikern schliessen lassen. Deutlich weniger forsch geht der Churer Stadtrat vor: Er will zwar das nationalsozialistische Denkmal auf dem Daleufriedhof der Kantonshauptstadt mit einer Tafel versehen.