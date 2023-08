Degiacomi: «Wir waren etwa während 30 bis 40 Jahren in einem Dornröschenschlaf»

Aggressiver, verwahrloster und krimineller. Das sind Stichworte, die man im Gespräch mit verschiedenen Churerinnen und Churern im Zusammenhang mit der Churer Drogenszene immer wieder hört und die sich auch in verschiedenen Statistiken zeigen. Die unbefriedigende Situation ist auch in der Politik erkannt und beschäftigt sowohl auf kantonaler als auch auf kommunaler Ebene. Der in der Kantonshauptstadt zuständige Stadtrat Patrik Degiacomi nimmt Stellung zu den aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätzen und zeigt sich selbstkritisch.