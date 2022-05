Dringlicher Appell aus Kiew an die Leader dieser Welt

Ganz zum Schluss will WEF-Gründer Klaus Schwab vom aus Kiew zugeschalteten Wolodymyr Selenskyj noch eines wissen: «Mister President, wie kann die hier in Davos versammelte Polit- und Wirtschaftselite ihrem Land helfen – ganz konkret?» Selenskyj geht kurz in sich und meint dann: «Der Ukraine läuft die Zeit davon.» Die Welt müsse dem Aggressor aus Moskau geeint entgegentreten – so wie sie das bisher getan habe. Bei den Sanktionen gegen Russland, und bei der Unter­stützung für die Ukraine.