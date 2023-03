Donald Trump muss sich auf weitere Anklagen gefasst machen

Richard Nixon kam bei Watergate ohne Anklage davon. Bill Clinton wurde in der Monica-Lewinsky-Affäre von der Justiz verschont. Und George W. Bush musste sich nicht für den Angriffskrieg in Irak verantworten. Unabhängig von der Schwere der jeweiligen Vergehen musste jeweils die Staatsräson als Argument dafür herhalten, dass amtierende oder ehemalige Präsidenten in den USA juristisch nicht belangt werden sollten.