Donald, der Betrüger

Überraschend ist der Befund nicht. Die ganze Karriere des Donald Trump basiert auf Prahlerei, Missachtung von Regeln und Skrupellosigkeit. Das hat der narzisstische Selbstdarsteller aus Queens im New Yorker Immobiliengeschäft gelernt, als Reality-TV-Star verfeinert und schliesslich als Präsident zur ­erschreckenden Perfektion gebracht, die beinahe in einem Staatsstreich ­endete. Wenn ein New Yorker Richter den 77-Jährigen nun also einen Betrüger nennt, hat er quasi dessen zweiten Vornamen ausgesprochen.